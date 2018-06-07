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Месси назвал лучших игроков ЧМ-2018
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Месси назвал лучших игроков ЧМ-2018 

News.ru 7 июня 2018
Фото: Global Look Press/AFLO/Mutsu Kawamor
В авторитетном списке не оказалось португальца Криштиану Роналду
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси не стал включать португальца Криштиану Роналду в список лучших футболистов чемпионата мира в России.
Месси, слова которого приводит MundoDeportivo, заявил, что у бразильцев есть Неймар и Филиппе Коутинью, за Испанию выступают Андрес Иньеста и Давид Сильва, у Германии нет звездных игроков, но все вместе они сильные. Также он отметил сборную Бельгии, в которой по его мнению сильнейшими являются Эден Азар и Кевинр де Брюйне. У Франции лучшие игроки Антуан Гризман и Кильян Мбаппе.
«На этом турнире мы увидим много хороших игроков», — сказал аргентинец, не добавив при этом в свой список лидера Португалии Криштиану Роналду.
Чемпионат мира стартует 14 июня матчем Россия — Саудовская Аравия на стадионе «Лужники» в Москве. Завершится мундиаль, который пройдет в 11 городах на 12 стадионах страны, 15 июля также в Москве.
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