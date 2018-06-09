В Москве активизировалась мафия «разводил»

В Москве перед ЧМ активизировалась мафия «разводил»

Московский комсомолец » рассказал, кого стоит опасаться приехавшим на ЧМ-2018 туристам на Красной площади и других основных турплощадках Москвы.

Так, на нескольких городских площадях туристов поджидают переодетые в королевских особ люди. По словам гидов, они «окружают» одиноких туристок и требуют заплатить пять-десять тысяч рублей за совместное фото.

По данным «МК», опасность представляют и гигантские ростовые куклы с «наглыми повадками». Они заключают туристов в объятия, «из которых невозможно вырваться». В мае туристка заплатила одному из Винни-Пухов пять тысяч рублей (он пообещал разменять деньги и вернуть сдачу, а потом пропал). Некоторые куклы выхватывают телефоны из рук прохожих, сами делают с ними селфи, а потом отказываются возвращать гаджет, пока не получат деньги.

Еще одна категория — двойники Сталина, Ленина и членов династии Романовых. За совместное фото они просят от ста до тысячи рублей.

Одна из туристок рассказала газете о вымогателях, которые предлагают сделать фото с животными. Девушка думала, что фото с совой будет бесплатным, сделала снимок, но владелец птицы начал требовать удалить фото и грозил ей полицией.

«МК» советует туристам, которые столкнулись с назойливыми фотографами, сначала сказать твердое «нет», а если фото сделано, и плату за него требуют слишком большую, — удалить снимки на своем телефоне. Если вымогатели начинают угрожать, стоит вызвать полицию.

ЧМ-2018 по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.

Руководство к действию для туристов, едущих в Россию, уже опубликовали многие издания. Например, британский таблоид Daily Express рассказал о «ряде необычных российских законов», нарушение которых «чревато штрафом или даже тюрьмой». Одним из «необычных правил» газета называет необходимость всегда носить с собой паспорт. Также издание упомянуло о правилах использования беспилотников и законе о запрете гей-пропаганды.