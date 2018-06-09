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Познер сказал, за кого будет болеть на ЧМ
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Познер сказал, за кого будет болеть на ЧМ-2018 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер рассказал, что на предстоящем чемпионате мира по футболу будет болеть за сборную Франции.
Отвечая на соответствующий вопрос на своем официальном сайте, Познер отметил, что любит футбол только очень хорошего уровня.
«Смотреть на то, как 22 бездарных человека гоняют мяч по полю, меня не волнует. Я — не болельщик, хотя давно я болел за ЦСКА, потом за «Торпедо» Стрельцова, Воронина, Иванова, а потом перестал болеть, потому что стало не интересно», — написал Познер.
Он рассказал также, что на чемпионате мира будет поддерживать сборную Франции.
«Не потому, что Франция моя родина (я вообще не воспринимаю уравнение, при котором спорт приравнивается к патриотизму, спорт должен быть вне политики), а потому что мне очень нравится, как эта сборная играет», — отметил телеведущий.
Напомним, в четверг президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что ЧМ-2018 в России пройдет в доброжелательной атмосфере, а организаторы сделали все возможное для предупреждения нарушений.
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