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Король Бельгии встретился с футболистами сборной
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Король Бельгии встретился с футболистами национальной сборной 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Король Бельгии Филипп встретился с футболистами и тренерским штабом национальной команды по футболу, сообщает "Советский спорт".
Об этом информирует официальный твиттер "красных дьяволов".
Бельгийский монарх пообщался с командой в преддверии чемпионата мира — 2018.
Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Бельгийцам на групповой стадии турнира предстоят встречи с командами Панамы, Туниса и Англии.
Ранее английский болельщик назвал русских фанатов животными.
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