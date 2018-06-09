Король Бельгии встретился с футболистами сборной

Король Бельгии встретился с футболистами национальной сборной

Король Бельгии Филипп встретился с футболистами и тренерским штабом национальной команды по футболу, сообщает "Советский спорт"

Бельгийский монарх пообщался с командой в преддверии чемпионата мира — 2018.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Бельгийцам на групповой стадии турнира предстоят встречи с командами Панамы, Туниса и Англии.

Ранее английский болельщик назвал русских фанатов животными.