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Европа приготовилась к бойкоту ЧМ-2018
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Европа приготовилась к бойкоту чемпионата мира в России 

Lenta.ru 1 час назад
Депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России. Об этом в Twitter написал журналист Рикард Йозвяк.
«Европейский парламент, скорее всего, призовет к дипломатическому бойкоту чемпионата мира-2018 в резолюции по правам человека в России, которую должен одобрить 14 июня», — написал журналист.
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Официально о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 объявили власти Великобритании. Британцы понизили уровень делегации на мундиале из-за обвинений России в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. К Великобритании присоединились власти Исландии, Польши и Австралии.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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