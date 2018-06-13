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Школьница с синдромом Дауна даст старт ЧМ-2018
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Московская школьница с синдромом Дауна даст старт матчу открытия ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московская школьница Ангелина Макарова, 12-летняя девочка с синдромом Дауна, даст старт матчу открытия чемпионата мира по футболу 2018 г. на стадионе «Лужники» 14 июня. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Специальной олимпиады России Юрий Смирнов.
«Перед началом первого тайма она в качестве сопровождающей судьи выйдет на поле с капитанами национальных сборных, чтобы вместе с арбитром определить роли команд в первом матче мирового первенства. Московская школьница с особенностями откроет чемпионат мира по футболу FIFA 2018», — сказал Ю. Смирнов. Как уточнили в пресс-службе Специальной олимпиады России, А. Макарова учится в пятом классе московской школы, активно занимается спортом. У нее второй юношеский разряд по плаванию. Является победителем и призером всероссийских и городских соревнований для людей с синдромом Дауна в категории ЛИН (лиц с интеллектуальными нарушениями), а также призером Специальных олимпийских игр в индивидуальном зачете по шорт-треку.
Специальная олимпиада России — общероссийская общественная благотворительная организации помощи людям с проблемами интеллекта, основная задача которой средствами физической культуры и спорта способствовать адаптации и реабилитации людей с ментальными нарушениями к полноценной жизни общества.
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