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У Головина нашелся повод для гордости
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Французские СМИ включили Головина в список лучших молодых игроков ЧМ-2018 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Александр Головин попал в число лучших молодых игроков на чемпионате мира.
Об этом сообщает Le Monde.
В списке также фигурируют испанец Марко Асенсио, мексиканец Ирвинг Лосано, португалец Гонсалу Гедеш, марокканец Амин Арит, аргентинец Кристиан Павон и иранец Алиреза Яханбакш.
По мнению издания, Головин — один из немногих, кто выделяется в сборной России. В качестве его сильных сторон французские журналисты выделили хороший контроль мяча и сильный удар.
Ранее полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян поделился мнением, стоит ли Головину переходить в европейский клуб.
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