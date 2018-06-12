У Головина нашелся повод для гордости

Французские СМИ включили Головина в список лучших молодых игроков ЧМ-2018

Полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Александр Головин попал в число лучших молодых игроков на чемпионате мира.

Об этом сообщает Le Monde.

По мнению издания, Головин — один из немногих, кто выделяется в сборной России. В качестве его сильных сторон французские журналисты выделили хороший контроль мяча и сильный удар.