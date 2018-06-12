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Нигерию встретили хлебом-солью в Ессентуках
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Сборную Нигерии по футболу встретили хлебом-солью и казачьими танцами 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
Футболисты сборной Нигерии, приехавшие на чемпионат мира по футболу 2018 года в России, были встречены в Ессентуках хлебом-солью и казачьими танцами.
Нигерийцы будут жить на базе в Ессентуках и тренироваться на стадионе «Ессентуки Арена».
«Футболисты попробовали хлеб-соль, оказалось, они знают наши традиции. Все прошло в дружественной атмосфере и завершилось фотографией на память», — приводит слова представителя пресс-службы администрации Ессентуков ТАСС.
Мэр города Александр Некристов признался, что будет переживать за две сборные сразу — за Россию и за Нигерию. Он также отметил, что радушный приём со стороны российской стороны поможет нигерийским футболистам в достижении целей на ЧМ-2018.
На групповом этапе мирового первенства подопечные Гернота Рора встретятся с Хорватией, Исландией и Аргентиной.
Ранее игроки и тренерский штаб сборной Нигерии по футболу прибыли в Россию для участия в чемпионате мира.
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