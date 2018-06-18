Сборная не дождется Путина на встрече с Египтом

Путин не сможет посмотреть матч сборной России против Египта

Президент России Владимир Путин не сможет в прямом эфире наблюдать за ходом игры чемпионата мира — 2018 Россия — Египет, сообщает ТАСС

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Завтра Путин будет в Минске и, скорее всего, у него вряд ли получится посмотреть игру прямом эфире. Но, наверное, какие-то основные моменты он в новостном формате, конечно же, посмотрит и, наверняка, будет интересоваться ходом матча", — сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что Путин пока не планирует посещать матчи мундиаля.

"Пока в планах такого нет, просто график не позволяет", — заключил пресс-секретарь.

Матч второго тура чемпионата мира — 2018 между командами России и Египта состоится 19 июня. Матч пройдет на стадионе "Санкт-Петербург".