Ещё
Сборная не дождется Путина на встрече с Египтом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Путин не сможет посмотреть матч сборной России против Египта 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин не сможет в прямом эфире наблюдать за ходом игры чемпионата мира — 2018 Россия — Египет, сообщает ТАСС.
Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Завтра Путин будет в Минске и, скорее всего, у него вряд ли получится посмотреть игру прямом эфире. Но, наверное, какие-то основные моменты он в новостном формате, конечно же, посмотрит и, наверняка, будет интересоваться ходом матча", — сказал представитель Кремля.
Также Песков отметил, что Путин пока не планирует посещать матчи мундиаля.
"Пока в планах такого нет, просто график не позволяет", — заключил пресс-секретарь.
Матч второго тура чемпионата мира — 2018 между командами России и Египта состоится 19 июня. Матч пройдет на стадионе "Санкт-Петербург".
Ранее Виктория Лопырева попросила Путина помочь сборной России своим присутствием.
Газета.Ru: последние новости
Британские СМИ говорят о готовящемся "фестивале насилия" на ЧМ-2018 «Навсегда запомню «Лужники» — здесь мы одолели чемпионов мира» Месси не забил пенальти в матче против Исландии
Комментарии  Ещё 85 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка взяла кредит на билет ЧМ-2018 и пожалела68
Карпин назвал «лошками» комментаторов с «Матч-ТВ»41
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ108
Российский ресторан возмутил британского футболиста111
Как наживаются на иностранных болельщиках92
Видео
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
00:30
Уверенно побеждает только Россия
Футбол Статьи
04:36
Болельщики в Мексике вызвали землетрясение
ЧМ по футболу 2018
03:41
Поддержите свою сборную вместе с Рамблер/
ЧМ по футболу 2018
00:25
Карпин назвал «лошками» комментаторов с «Матч-ТВ»
ЧМ по футболу 2018
03:27
Россиянка взяла кредит на билет ЧМ-2018 и пожалела
ЧМ по футболу 2018
00:11
Сербия открыла счет в игре с Коста-Рикой
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:21
Как наживаются на иностранных болельщиках
ЧМ по футболу 2018
02:09
ФИФА объяснила пустые места на матче Египет-Уругвай
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение