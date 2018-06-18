Сборная не дождется Путина на встрече с Египтом

Президент России Владимир Путин не сможет в прямом эфире наблюдать за ходом игры чемпионата мира — 2018 Россия — Египет, сообщает ТАСС.
Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Завтра Путин будет в Минске и, скорее всего, у него вряд ли получится посмотреть игру прямом эфире. Но, наверное, какие-то основные моменты он в новостном формате, конечно же, посмотрит и, наверняка, будет интересоваться ходом матча", — сказал представитель Кремля.
Также Песков отметил, что Путин пока не планирует посещать матчи мундиаля.
"Пока в планах такого нет, просто график не позволяет", — заключил пресс-секретарь.
Матч второго тура чемпионата мира — 2018 между командами России и Египта состоится 19 июня. Матч пройдет на стадионе "Санкт-Петербург".
Ранее Виктория Лопырева попросила Путина помочь сборной России своим присутствием.