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Головин не выдержал похвалы и покинул прямой эфир
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Головин не выдержал похвалы и покинул прямой эфир 

Рамблер 7 часов назад
Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин не выдержал похвалы в свой адрес от гостей шоу «Пусть говорят» на Первом канале.
Во время прямого эфира гости в студии назвали Головина «новой русской звездой» и заявили, что о нем мечтают «Милан» и «Ювентус».
Головин, который в этот момент находился на прямой связи со студией из «Лужников», в самый разгар хвалебной тирады вытащил наушник из уха и, покачав головой, удалился из кадра.
Сборная России в первом матче чемпионата мира обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Александр Головин принял участие в трех забитых мячах и забросил финальный пятый гол в ворота саудовской сборной.
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