Головин не выдержал похвалы и покинул прямой эфир

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин не выдержал похвалы в свой адрес от гостей шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Во время прямого эфира гости в студии назвали Головина «новой русской звездой» и заявили, что о нем мечтают «Милан» и «Ювентус».

Головин, который в этот момент находился на прямой связи со студией из «Лужников», в самый разгар хвалебной тирады вытащил наушник из уха и, покачав головой, удалился из кадра.

Сборная России в первом матче чемпионата мира обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Александр Головин принял участие в трех забитых мячах и забросил финальный пятый гол в ворота саудовской сборной.