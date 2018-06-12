Слепакова попросили извиниться перед Кадыровым

Российский юморист Семен Слепаков записал шуточную песню о ЧМ-2018 по футболу, в которой советует ради победы сборной назначить ее тренером Рамзана Кадырова ; после этого чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров предложил актеру извиниться.

«В этом нашумевшем ролике Семена Слепакова на самом деле куча изъянов. Во-первых, популярному актеру и автору разных прикольных скетчей и баек не мешало бы все-таки выражаться более литературным языком. Жанр несколько не тот», — цитирует Умарова радиостанция «Говорит Москва».

Во-вторых, как считает чиновник из Чечни, «не так уж худо все с нашей сборной России, чтобы так измываться над ребятами на самом старте, причем нарочито, называя фамилии, нарочито и пошло».

«Мягко говоря, низкопробно все это. Ну и в-третьих, может быть, пора уже нашим известным шоуменам прекратить почём зря эксплуатировать имя Рамзана Кадырова в разного рода пиар-акциях?» — добавил Умаров.

Также министр из Чечни напомнил, что у Рамзана Кадырова «очень здоровое чувство юмора», и «никакого негатива с его стороны в адрес Слепакова не последует».

«Но от себя бы я сказал, что Семену Слепакову было бы нелишне извиниться перед российской сборной. И перед Рамзаном Ахматовичем, кстати, тоже. Не думаю, что глава Чеченской Республики уполномочивал острослова на этот перл», — резюмировал Джамбулат Умаров.

В сатирической песне Слепаков «назначил» Рамзана Кадырова тренером российской сборной, но под его руководством национальная сборная проиграла матч Арабским Эмиратам со счетом 0:2.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев посоветовал российским футболистам «выложиться до конца» на ЧМ-2018, поскольку страна «устала» от их поражений.

Напомним, в январе глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал мем «Извинись» и тех, кто «болтает» в Сети. «Если он (человек, который по мнению Кадырова неправ, — прим. ВЗГЛЯД) не признает свою вину и не извиняется, то, клянусь именем Всевышнего, я накажу его так жестоко, чего бы мне это ни стоило», — сказал он.

В феврале главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт сказал, что «99% террористов — мусульмане». После этого ему пришлось извиняться на камеру перед всеми мусульманами, а опубликовал его обращение в соцсетях именно Кадыров. Позднее глава Чечни заявил, что «виновные» в инциденте с участием чеченских девушек и полицейских в Воронеже «признали свою неправоту». После этих и других эпизодов в Сети появился мем «Извинись» с изображением главы Чечни.