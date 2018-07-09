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Россияне попали в «сборную прорывов» ЧМ
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Россияне попали в «сборную прорывов» ЧМ 

Рамблер 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной РФ по футболу Артем Дзюба и полузащитник Денис Черышев вошли в состав символической сборной игроков ЧМ-2018, совершивших прорыв в карьере. Команду «звездных» футболистов собрал американский телеканал ESPN.
Черышев стал самым результативным игроком сборной России. В пяти матчах турнира он забил четыре мяча, уступив только нападающему сборной Англии Гарри Кейну, забившему шесть голов. В активе Дзюбы — три гола и две голевые передачи.
Также в состав «звездной» сборной вошли южнокорейский вратарь Чо Хён У, французские защитники Бенжамен Павар и Лукас Эрнандес, Мортеза Пурлиганджи (Иран) и Гарри Магуайр (Англия).
Среди полузащитников ESPN также выделил Родриго Бентанкура (Уругвай), и Такаси Инуи (Япония), а из нападающих — Мэттью Леки (Австралия) и Анте Ребича (Хорватия).
Сборная России уступила хорватам в матче четвертьфинала в серии пенальти (2:2 в основное время, 4:3 по пенальти). Выход в 1/4 финала стал лучшим результатом в истории российской команды на чемпионатах мира.
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