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В оргкомитете ЧМ прокомментировали угрозы Украины
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В оргкомитете ЧМ-2018 прокомментировали угрозы со стороны Украины 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" Андреем Сенченко прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина, который пригрозил "испортить праздник футбола" во время чемпионата мира — 2018.
"Никакой реакции на высказывания политических деятелей других государств со стороны России не будет, мы их не комментируем. Нам приходится слышать разные угрозы в свой адрес на протяжении последнего года. Мы стараемся относиться к ним философски и не обращать на них внимания. Нам непонятно, чем объясняется подобное поведение представителей власти других государств. Но трудно относиться к угрозам со стороны главы внешнеполитического ведомства Украины всерьез.
Надеюсь, он имел в виду что-то иное, и его слова неправильно поняли. Сейчас начался чемпионат мира по футболу, поэтому все дискуссии предлагаю вести о событиях, происходящих на футбольном поле. Нельзя использовать чемпионат мира в целях реализации своих амбиций", — сказал Сорокин.
Чемпиона мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее сообщалось, что украинский художник связал чемпионат мира — 2018 с войной в Донбассе.
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