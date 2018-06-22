Россияне объяснили проигрыш Аргентины 

Тридцать восемь процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что проигрыш сборной Аргентины связан с «очень сильной» игрой хорватов.
Респондентам задали такой вопрос: «Почему Аргентина так провально проиграла Хорватии?». 34 процента опрошенных сочли, что «аргентинцы расслабились» и «привыкли, что они звезды».
По 14 процентов респондентов связали неудачу с «плохим тренером» сборной Аргентины и «простым невезением».
Всего в опросе приняли участие 6694 человека.
Сборная Аргентины 21 июня проиграла команде Хорватии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. Игра завершилась со счетом 3:0. 26 июня аргентинцы встретятся с командой Нигерии. СМИ писали о планах сразу нескольких игроков, в том числе Лионеля Месси, покинуть сборную после выступления на чемпионате.