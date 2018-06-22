Россияне объяснили проигрыш Аргентины

Тридцать восемь процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что проигрыш сборной Аргентины связан с «очень сильной» игрой хорватов.

Респондентам задали такой вопрос: «Почему Аргентина так провально проиграла Хорватии?». 34 процента опрошенных сочли, что «аргентинцы расслабились» и «привыкли, что они звезды».

По 14 процентов респондентов связали неудачу с «плохим тренером» сборной Аргентины и «простым невезением».

Всего в опросе приняли участие 6694 человека.