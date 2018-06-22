Ещё
Россияне объяснили проигрыш Аргентины
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне объяснили проигрыш Аргентины 

Рамблер 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Тридцать восемь процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что проигрыш сборной Аргентины связан с «очень сильной» игрой хорватов.
Респондентам задали такой вопрос: «Почему Аргентина так провально проиграла Хорватии?». 34 процента опрошенных сочли, что «аргентинцы расслабились» и «привыкли, что они звезды».
По 14 процентов респондентов связали неудачу с «плохим тренером» сборной Аргентины и «простым невезением».
Всего в опросе приняли участие 6694 человека.
Сборная Аргентины 21 июня проиграла команде Хорватии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. Игра завершилась со счетом 3:0. 26 июня аргентинцы встретятся с командой Нигерии. СМИ писали о планах сразу нескольких игроков, в том числе Лионеля Месси, покинуть сборную после выступления на чемпионате.
Комментарии  Ещё 236 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американского болельщика увезли в психбольницу55
«Меня грубо домогались!» Запад разжигает секс-скандал на ЧМ-2018360
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Британцы ищут в победах России допинг293
Смолов жёстко ответил фанату на критику7
Видео
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:08
«Меня грубо домогались!» Запад разжигает секс-скандал на ЧМ-2018
Футбол Статьи
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение