На Украине вновь захотели бойкота ЧМ в России

Министр спорта Украины призвал иностранных коллег к бойкоту ЧМ-2018

Глава украинского спорта в своем фейсбуке опубликовал текст письма с призывом отказаться от посещения мундиаля в России.

По его словам, Россия проводит агрессивную политику в отношении ближайших к ней стран и вмешивается во внутренние дела государств. Также он напомнил, что "страна-агрессор" была замешана в допинговом скандале.

Ранее эрмитажный кот предсказал победу России в первом матче чемпионата мира.