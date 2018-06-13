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На Украине вновь захотели бойкота ЧМ в России
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Министр спорта Украины призвал иностранных коллег к бойкоту ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Министр спорта Украины Игорь Жданов призвал иностранных коллег бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт".
Глава украинского спорта в своем фейсбуке опубликовал текст письма с призывом отказаться от посещения мундиаля в России.
По его словам, Россия проводит агрессивную политику в отношении ближайших к ней стран и вмешивается во внутренние дела государств. Также он напомнил, что "страна-агрессор" была замешана в допинговом скандале.
Ранее эрмитажный кот предсказал победу России в первом матче чемпионата мира.
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