На Украине вновь захотели бойкота ЧМ в России

Министр спорта Украины Игорь Жданов призвал иностранных коллег бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт".
Глава украинского спорта в своем фейсбуке опубликовал текст письма с призывом отказаться от посещения мундиаля в России.
По его словам, Россия проводит агрессивную политику в отношении ближайших к ней стран и вмешивается во внутренние дела государств. Также он напомнил, что "страна-агрессор" была замешана в допинговом скандале.
Ранее эрмитажный кот предсказал победу России в первом матче чемпионата мира.