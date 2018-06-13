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Робби Уильямс отказался петь хит про русских на ЧМ
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Робби Уильямс отказался петь Party Like A Russian на чемпионате мира 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Британский поп-певец Робби Уильямс заявил, что не будет исполнять свой хит Party Like A Russian на открытии чемпионата мира по футболу в Москве. Его слова передает Reuters в среду, 13 июня.
«Я бы с радостью исполнил Party Like A Russian. К сожалению, меня попросили этого не делать», — поведал Уильямс.
Отмечается, что после этой фразы исполнитель сказал: «Вообще, это не имеет ничего общего с просьбой. Я собираюсь исполнить свои главные хиты, которые известны больше всего».
В композиции Party Like A Russian, которая завоевала артисту популярность в России, поется о богатом русском, который приуменьшает благосостояние нации, строит собственную космическую станцию и никогда не улыбается. Осенью 2016-го Уильямс выпустил клип на песню и объяснил появление этого хита.
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