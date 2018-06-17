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Объявлен лучший момент дня на чемпионате мира
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Объявлен лучший момент дня на чемпионате мира 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»
Забитый мяч нападающего сборной Исландии Альфреда Финнбогасона во встрече первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против Аргентины признан лучшим моментом дня, сообщает "Советский спорт".
Отмечается, что встреча между сборными Исландии и Аргентины, которая прошла в Москве на стадионе "Спартак", завершился со счетом 1:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После первого тура в группе D лидирует сборная Хорватии (3 очка). Второе и третье места в группе занимают команды Аргентины и Исландии (1). На последнем месте располагается сборная Нигерии (0).
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