Ещё
Глава ФИФА восхитился игрой Яшина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Инфантино рассказал, как отец делился с ним эмоциями от игры Яшина 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: ТАСС
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал, как отец познакомил его с игрой легендарного отечественного вратаря Льва Яшина. Это произошло на презентации документального фильма "Лев Яшин №1" в Доме кино Союза кинематографистов России, передает с места событий корреспондент ТАСС.
"Дорогие друзья, для меня огромное удовольствие посмотреть этот фильм вместе с вами, — поприветствовал присутствовавших Инфантино. — Я разделяю те эмоции, которые у вас в сердце, мы все здесь собрались, чтобы посмотреть фильм о великом вратаре. Лев Яшин был не просто великим голкипером, но и настоящей звездой, легендой".
"К сожалению, лично я не видел его матчей, но я помню, когда еще мальчишкой общался с отцом, он рассказывал о невероятном вратаре, одетом во все черное, который вытаскивал самые сложные мячи, — продолжил швейцарец. — Завтра начинается чемпионат мира по футболу, а сегодня мы собрались здесь, чтобы посмотреть фильм об этом великом вратаре. Я снимаю шляпу перед вдовой Льва Яшина и перед всеми вами. Гордитесь Львом Яшиным, гордитесь Россией, и всего вам хорошего".
Яшин является лучшим вратарем XX века по версии ФИФА. Он выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, пять раз выиграв чемпионат СССР, за сборную СССР с 1954 года по 1967 год провел 74 матча, став победителем чемпионата Европы — 1960 и серебряным призером континентального первенства 1964 года. Он выступал в трех финальных раундах чемпионатов мира (1958, 1962, 1966). В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив "Золотой мяч", на данный момент он является единственным вратарем в истории, завоевавшим этот приз.
Яшин скончался 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.
ТАСС: последние новости
Салах приступил к тренировкам после травмы Старинную избу установили в центре Екатеринбурга для болельщиков ЧМ-2018 Два человека примут участие в повторных праймериз "Единой России" в Псковской области
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранных болельщиков шокировали российские цены482
Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей111
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами392
Тест: Из какой страны болельщик?14
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова84
Видео
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
06:31
Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение