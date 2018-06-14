ЧМ-2018 уже принес России победу

Чемпионат мира по футболу уже принес России победу

Чемпионат мира по футболу — не только спортивный праздник, но еще и политическое мероприятие. Не только в смысле продвижения в мире образа настоящей России — но и как удобного повода для встреч на высшем уровне и переговоров. В ближайший месяц в нашу страну приедет множество политиков из самых разных стран мира. Какое это имеет значение для Москвы?

Гостями открывающегося чемпионата будут не только болельщики со всего мира — но и руководящие кадры со всего мира. Конечно, чемпионат — это не Олимпиада, на церемонию открытия которой главы государств, премьеры и министры приезжают в очень большом количестве (как это было на играх в Сочи четыре года назад). На футбол короли, президенты и премьеры приезжают, как правило, лишь тогда, когда их команда выходит в финал или полуфинал — тогда это уже общенациональный праздник, и игнорировать это невозможно. Ну а те руководители, кто понимает, что им не дождаться выхода своих соотечественников в финал, приезжают на обычные матчи — поддержать своих.

К прошлому чемпионату, который проходил в 2014 году в Бразилии, даже приурочили саммит БРИКС . И хотя к тому времени сборная России уже выбыла из борьбы, Владимир Путин с удовольствием сходил на финальный матч. Он сидел рядом с Ангелой Меркель , чья сборная тогда обыграла Аргентину. Удержит ли Германия чемпионский титул в этот раз, неизвестно, но можно не сомневаться в том, что если немецкая сборная выйдет в финал, Меркель снова окажется рядом с Путиным.

Обещал приехать и Эммануэль Макрон — впрочем, для этого французам еще нужно пробиться хотя бы в полуфинал (раньше президент Франции вряд ли прилетит). Точно приедет и президент Бразилии Мишель Темер, причем не дожидаясь финала, в который бразильцы ведь могут снова и не попасть. А вот аргентинский президента Маурисио Макри хотя и отменил свою поездку в Россию — в стране финансовый кризис, инфляции бьет рекорды и глава государства останется дома — наверняка изменит свое решение, если Аргентина опять пробьется в финал.

Но об этом мы узнаем через месяц, а пока что точно известно в основном про тех, кто будет на церемонии открытия.

Самое показательное — на нее приедут и руководители тех стран, что вовсе не попали на чемпионат.

Причем далеко не только с постсоветского пространства. Хотя эта группа самая большая — семь президентов стран Евразийского союза и СНГ — Лукашенко, Назарбаев, Алиев, Мирзиеев, Рахмон, Жээнбеков, Додон — премьер-министр Армении и главы Абхазии и Южной Осетии. И их мотивы понятны: демонстрация союзнических отношений с Россией.

Точно так же, как и приезд китайской делегации во главе с вице-премьером Сунь Чунланем и второго человека в вертикали власти КНДР Ким Ен Нама (который наверняка передаст послание от Ким Чен Ына и расскажет про встречу с Трампом). Но вот премьер-министр Ливана, президенты Боливии, Парагвая и Руанды, чьих команд нет на чемпионате — все они используют спортивное меропритие как хороший повод посетить Россию и провести переговоры с Путиным.

И если ливанец Харири частый гость российского президента, регулярно встречается Путин и с боливийцем Моралесом, то руандийских руководителей не видели в России уже давно. А в случае с избранным (но еще не вступившим в должность) президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом речь идет и вовсе о первом за двести лет существования этой страны визите ее главы в Россию.

Для латиноамериканцев чемпионат это вообще очень большой праздник — и если Аргентина и Бразилия его непременные участники, то для Панамы, впервые пробившейся на чемпионат, это просто историческое событие. Неудивительно, что президент республики Хуан Карлос Варела будет присутствовать на играх своей команды в России.

Радуются и африканцы — хотя играют куда хуже латиноамериканцев. Поэтому вся черная Африка на чемпионате представлена всего двумя командами. Президент Сенегала Маки Салл вообще взял отпуск, чтобы сопровождать свою сборную, а нигерийский президент Мохамаду Бухари на столь радикальные меры не пошел — всё-таки крупнейшую страну континента с почти 200-миллионым населением просто так надолго не оставишь. Однако 75-летний президент тоже собирается приехать в Россию с визитом, и он вполне может прийтись на время проведения чемпионата мира.

Восточная Азия тоже не сильно представлена на чемпионате — всего две команды — однако их политическое представительство будет на уровне. Президент Южной Кореи Мун Чже Ин прилетит уже через неделю — причем с официальным визитом). Япония будет представлена как на министерском уровне (но не премьера Абэ — а то он и так зачастил в Россию, что нервирует американцев), так и на императорском — приедет почетный президент Японской футбольной ассоциации принцесса Такамадо.

Европейские монархии будут точно представлены королем Бельгии — но если в финал, выйдет, например, Испания, можно ждать и короля Фелипе. Приедет президент Швейцарии и целый ряд европейских правых. Так, от Австрии будет вице-канцлер Штрахе (Австрийская партия свободы), а от Германии министр внутренних дел Зеехофер (лидер ХСС, бывший баварский премьер). Оба известны как сторонники налаживания отношений ЕС с Россией, так что их поездки это еще и отчетливый политический жест. Жаль, что на чемпионат не попала итальянская сборная, а то идеальную кампанию Зеехоферу и Штрахе составил бы вице-премьер Италии Матео Сальвини.

А генсек ООН Гутьереш удачно использует свое служебное положение — посетит чемпионат в качестве главы этой международной организации, а болеть будет за родную Португалию (чьим премьер-министром он был долгие годы).

Да, о бойкоте чемпионата со стороны властей, который собирались объявить чемпионату в ответ на дело Скрипалей англичане, никто кроме них и не помышляет. Английской делегации не будет (а мог бы приехать и принц Уильям , возглавляющий футбольную ассоциацию, и кто-то из министров), а весь остальной мир, за исключением Исландии и Украины, Лондон не поддержал. Британцев, кстати, в этот раз очень мало и в футбольном плане — из их четырех сборных в этот раз пробилась только одна. Собственно, сама Англия.

А вот кого неожиданно много на этом чемпионате, так это исламских стран — совсем недавно бывших еще большей экзотикой, чем африканцы. Сразу пять мусульманских команд — Египта, Туниса, Марокко, Саудовской Аравии и Ирана. Секрет прост — первые три страны территориально принадлежат к Африке и отбирались от ее группы. Вытеснив, таким образом, своих южных соседей. Король Марокко в прошлом году приезжал в нашу страну — так что если не случится чуда, и его сборная не дойдет до финала, ждать его у нас не стоит. Как и 91-летнего президента Туниса эс Себси.

Но сразу две исламские сборные попали в одну группу с Россией. И если египетский президент фельдмаршал Сиси ограничился призывом к сборной «осчастливить свой народ победами», то саудовский наследный принц Мухаммед в четверг будет лично присутствовать на церемонии открытия чемпионата. Для фактического правителя самой богатой страны исламского мира это будет уже пятый за три года визит в Россию.

Так что для некоторых из сильных мира сего футбольный чемпионат –хороший повод повидаться с Владимиром Путиным. И обсудить с ним самые разные проблемы — от военного сотрудничества до корейского вопроса, от войны в Сирии до цен на нефть. Независимо от того, кто победит на футбольном поле — на геополитическом Россия в однозначном выигрыше.