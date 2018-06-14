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«У нас только водка»
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«У нас только водка» 

Рамблер 59 минут назад
Фото: Reuters
Русские любят, когда иностранцы тратят деньги в России, заявил в интервью BBC форвард казахстанского «Кайрата» и экс-игрок футбольной сборной России Андрей Аршавин.
По словам бывшего нападающего петербургского «Зенита», россияне любят зарубежных гостей, а в особенности тех, кто тратит в стране свои деньги. Таким людям, уверен Аршавин, Россия может предложить «что угодно», например, выпивку, так как русские «любят со всеми пить».
«Добро пожаловать, у нас только водка», — заявил он.
Кроме того, спортсмен подчеркнул, что по российским улицам не гуляют медведи, а также обратился к бывшему партнеру по лондонскому «Арсеналу» испанцу Франсеску Фабрегасу.
«Сеск, я люблю тебя», — признался он.
По словам Аршавина, иностранцы могут заняться в России, например, походами по клубам, чем сам бы он и занялся вместе с полузащитником лондонского «Челси», с которым «хотел бы повидаться».
Чемпионат мира по футболу 2018 года стартует уже сегодня и продлится до 15 июля. Матчи мундиаля примут 11 городов России — Москве, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саранске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Сочи и Самаре.
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