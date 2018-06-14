«У нас только водка»

Русские любят, когда иностранцы тратят деньги в России, заявил в интервью BBC форвард казахстанского «Кайрата» и экс-игрок футбольной сборной России Андрей Аршавин

По словам бывшего нападающего петербургского «Зенита», россияне любят зарубежных гостей, а в особенности тех, кто тратит в стране свои деньги. Таким людям, уверен Аршавин, Россия может предложить «что угодно», например, выпивку, так как русские «любят со всеми пить».

«Добро пожаловать, у нас только водка», — заявил он.

Кроме того, спортсмен подчеркнул, что по российским улицам не гуляют медведи, а также обратился к бывшему партнеру по лондонскому «Арсеналу» испанцу Франсеску Фабрегасу.

«Сеск, я люблю тебя», — признался он.

По словам Аршавина, иностранцы могут заняться в России, например, походами по клубам, чем сам бы он и занялся вместе с полузащитником лондонского «Челси», с которым «хотел бы повидаться».

Чемпионат мира по футболу 2018 года стартует уже сегодня и продлится до 15 июля. Матчи мундиаля примут 11 городов России — Москве, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саранске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Сочи и Самаре.