В Саудовской Аравии высказались о наказании футболистов

Федерация футбола Саудовской Аравии опровергла информацию о том, что трех игроков сборной ждет дисциплинарное взыскание после поражения от команды России.

Ранее сообщалось, что федерация футбола Саудовской Аравии оштрафует вратаря сборной Абдаллаха аль-Майюфа, форварда Мохаммада ас-Сахлави и защитника Умара Хавсави.

В Twitter федерации появилось сообщение, в котором говорится, что телеканал «Аль-Арабия» неверно трактовал слова главы организации Аделя Иззата о дисциплинарном взыскании футболистов.

Также сообщается, что в ближайшие несколько дней футболисты сборной Саудовской Аравии будут работать над устранением ошибок, чтобы достойно выступить в следующих играх группового турнира.

Накануне в матче-открытии ЧМ-2018 сборная России одержала разгромную победу над сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0.