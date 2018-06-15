Ещё
В Саудовской Аравии высказались о наказании футболистов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Саудовской Аравии высказались о наказании футболистов 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Федерация футбола Саудовской Аравии опровергла информацию о том, что трех игроков сборной ждет дисциплинарное взыскание после поражения от команды России.
Ранее сообщалось, что федерация футбола Саудовской Аравии оштрафует вратаря сборной Абдаллаха аль-Майюфа, форварда Мохаммада ас-Сахлави и защитника Умара Хавсави.
В Twitter федерации появилось сообщение, в котором говорится, что телеканал «Аль-Арабия» неверно трактовал слова главы организации Аделя Иззата о дисциплинарном взыскании футболистов.
Также сообщается, что в ближайшие несколько дней футболисты сборной Саудовской Аравии будут работать над устранением ошибок, чтобы достойно выступить в следующих играх группового турнира.
Накануне в матче-открытии ЧМ-2018 сборная России одержала разгромную победу над сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Комментарии  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина решила испортить ЧМ420
Головин объяснил свой уход из эфира «Пусть говорят»12
Иностранцам начали выставлять двойные ценники127
Кому Робби Уильямс показал «фак» на открытии ЧМ-2018312
Россию обвинили в футбольном «заговоре»772
Видео
01:02
Кому Робби Уильямс показал «фак» на открытии ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:14
Шахрин изменил слова своей песни «Аргентина — Ямайка 5:0»
ЧМ по футболу 2018
03:47
Россию обвинили в футбольном «заговоре»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Первый канал телепортировал собор из Саранска в Москву
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Стала известна реакция Путина на победу сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Футбол Криминал
05:23
Саудовцев накажут за поражение
ЧМ по футболу 2018
05:39
ЧМ-2018 уже принес России победу
ЧМ по футболу 2018
05:41
Песков разрешил россиянкам секс с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение