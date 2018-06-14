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В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
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В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ 

Lenta.ru 1 час назад
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев призвал россиян не бояться влюбляться и вступать в интимные отношения с футбольными болельщиками и болельщицами, приехавшими на чемпионат мира по футболу в Россию. Его слова передает агентство «Москва».
«Чем больше у нас будет историй любви, связанных с чемпионатом мира по футболу, чем больше людей влюбится из разных стран, чем больше родится детей, тем лучше. Потому что эти дети потом спустя много лет будут вспоминать, что история любви их родителей началась в России в 2018 году на чемпионате мира по футболу. Вот дай бог, чтоб было больше таких историй любви, детей, смешанных союзов. Чтоб все потом вспоминали», — заявил он.
Он добавил, что это станет значительным гуманитарным и культурным вкладом в историю человечества, и этим вкладом оно будет обязано соревнованиям в России.
Ранее, 13 июня Тамара Плетнева, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, предостерегла россиянок от межрасовых связей с футбольными болельщиками. По ее словам, интимные отношения с приезжающими в страну туристами влекут негативные последствия и могут способствовать росту числа матерей-одиночек.
«Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее», — заявила депутат.
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. На него продано около двух с половиной миллионов билетов. Наибольшее число иностранных болельщиков ожидается из США, Бразилии, Колумбии и Германии.
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