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Песков разрешил россиянкам секс с иностранцами
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Песков высказался о любви россиянок и иностранных болельщиков 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Российские женщин сами примут решение о том, в каком формате будет проходить их общение с иностранными болельщиками, прибывшими в нашу страну на чемпионат мира по футболу, заявил пресс–секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Что касается наших российских женщин, наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами. Это лучшие женщины в мире», — приводит его слова РИА «Новости».
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала россиянок не заниматься сексом с гостями ЧМ-2018, поскольку это может привести к рождению детей в неполных семьях.
Позже глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что в России должно быть как можно больше историй любви, связанных с мундиалем.
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