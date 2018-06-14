Дворкович попросил отпустить всех пораньше

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Дворкович попросил работодателей отпустить сотрудников на матч открытия ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович подписал служебную записку, в которой попросил работодателей отпустить сотрудников на матч открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии.
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что данная просьба действительно при предъявлении билета на матч.
Встреча между Россией и Саудовской Аравии состоится 14 июня, начало — в 18:00 мск.
Ранее пресс-секретарь президента России Песков прокомментировал рекомендации россиянкам по общению с иностранными болельщиками.
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