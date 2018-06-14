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Слепаков ответил Кадырову
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Слепаков ответил на приглашение Кадырова посетить Чечню 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Юморист Семен Слепаков поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за приглашение посетить республику и пожелал сборной России удачи на ЧМ.
«Желаю им (сборной России по футболу) удачи и надеюсь, что выступят они достойно (…) Спасибо Рамзану Ахматовичу за стихи и приглашение в Чечню. Думаю, эта поездка будет для меня интересным поэтическим опытом. Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ», — написал Слепаков на своей странице в Instagram.
Также артист поблагодарил как за положительные отзывы о его творчестве, так и за отрицательные, так как «каждый человек имеет право думать, как он думает».
Он подчеркнул, что искренне болеет за сборную России на ЧМ.
«Всем хорошего Чемпионата Мира и просто мира», — заключил Слепаков.
Напомним, в сатирической песне Слепаков «назначил» Рамзана Кадырова тренером российской сборной, но под его руководством национальная сборная проиграла матч Арабским Эмиратам со счетом 0:2.
Кадыров посмеялся над песней и добавил, что у Слепакова есть чувство юмора, потому что он кавказец. Также он пригласил юмориста в Грозный и предложил вместе написать новую песню.
При этом чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров предложил Слепакову извиниться.
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