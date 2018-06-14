Россия забила первый гол

Сборная России открыла счёт в матче открытия ЧМ-2018 с Саудовской Аравией

Сборная России открыла счёт в матче-открытия чемпионата мира по футболу 2018 года против команды Саудовской Аравии.

Автором первого гола российской команды на 12-й минуте стал Юрий Газинский

Счёт в матче — 1:0 в пользу сборной России.