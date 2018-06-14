Россия забила первый гол

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Сборная России открыла счёт в матче открытия ЧМ-2018 с Саудовской Аравией 

RT на русском 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Сборная России открыла счёт в матче-открытия чемпионата мира по футболу 2018 года против команды Саудовской Аравии.
Автором первого гола российской команды на 12-й минуте стал Юрий Газинский.
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Счёт в матче — 1:0 в пользу сборной России.
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