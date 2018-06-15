Саудовцев накажут за поражение

Ряд игроков сборной Саудовской Аравии будут наказаны за поражение со счетом 0:5 от России на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Как заявил президент местной федерации футбола Адель Иззат, которого цитирует египетская газета Youm7, результат матча открытия мундиаля «расстраивает» не только потому, что поражение было разгромным, но и потому, что не отражает истинный уровень подготовки футболистов.