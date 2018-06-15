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Саудовцев накажут за поражение
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Саудовцев накажут за поражение 

Рамблер 1 час назад
Ряд игроков сборной Саудовской Аравии будут наказаны за поражение со счетом 0:5 от России на чемпионате мира по футболу 2018 года.
Как заявил президент местной федерации футбола Адель Иззат, которого цитирует египетская газета Youm7, результат матча открытия мундиаля «расстраивает» не только потому, что поражение было разгромным, но и потому, что не отражает истинный уровень подготовки футболистов.
При этом Иззат отметил, что в рамках подготовки к первенству мира игроки учились «преодолению страха» перед сильными командами в гостевых матчах. В связи с этим глава федерации сообщил, что дисциплинарному взысканию будут подвергнуты трое игроков — вратарь Абдулла Аль-Маюф, защитник Омар Хавсави и форвард Мохаммад ас-Сахлави.
Игра Россия — Саудовская Аравия состоялась накануне на московском стадионе «Лужники». Россияне забили пять голов, не пропустив ни одного. Мячи на свой счет записали Юрий Газинский, Денис Черышев (дважды), Артем Дзюба и Александр Головин.
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