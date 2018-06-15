Кадыров анонсировал новую песню от Слепакова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что из-за победы сборной РФ над Саудовской Аравией комик Семен Слепаков напишет новую песню. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что сборную РФ впереди ждут матчи, которые команда «должна выиграть».

Сборная РФ 14 июня обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия ЧМ-2018.

Ранее Слепаков записал песню «Олé-Олé-Олé!», по сюжету которой команда под руководством Кадырова проигрывает матч, а глава Чечни возвращается в республику, оставив футболистам пистолет.

Песня вызвала резонанс: чеченский министр по нацполитике Джамбулат Умаров призвал Слепакова извиниться, а юморист Евгений Петросян счел, что песня «попахивает большим недоброжелательством». Сам глава Чечни заявил, что «искренне посмеялся», слушая песню.

Слепаков позже пояснил, что «не является хейтером» сборной РФ, «всегда искренне болеет за пацанов, отсюда и такие эмоции».