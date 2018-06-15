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Фанат попал в реанимацию после гола сборной
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Фанат попал в реанимацию после гола сборной 

Рамблер 27 минут назад
Фото: Reuters
В Екатеринбурге госпитализировали фаната, слишком сильно кричавшего во время просмотра матча сборной РФ. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на знакомых болельщика.
По словам собеседников агентства, мужчина, смотревший игру в екатеринбургском ЦПКиО Маяковского, попал в реанимацию. Он почувствовал себя плохо после того, как закричал «Гол!». Фаната «скрючило», и он начал задыхаться.
Врачи заявили, что у болельщика произошел легочный спазм.
Знакомые пострадавшего подчеркнули, что он был трезв. В каком состоянии болельщик находится сейчас, не уточняется.
Сборная России 14 июня обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия ЧМ-2018. Первый гол команда забила уже на 12-й минуте.
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