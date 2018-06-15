Фанат попал в реанимацию после гола сборной

В Екатеринбурге госпитализировали фаната, слишком сильно кричавшего во время просмотра матча сборной РФ. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на знакомых болельщика.

По словам собеседников агентства, мужчина, смотревший игру в екатеринбургском ЦПКиО Маяковского, попал в реанимацию. Он почувствовал себя плохо после того, как закричал «Гол!». Фаната «скрючило», и он начал задыхаться.

Врачи заявили, что у болельщика произошел легочный спазм.

Знакомые пострадавшего подчеркнули, что он был трезв. В каком состоянии болельщик находится сейчас, не уточняется.

Сборная России 14 июня обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия ЧМ-2018. Первый гол команда забила уже на 12-й минуте.