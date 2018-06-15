Иностранцы поглумились над открытием ЧМ

Издание The Daily Edge собрало реакцию западных интернет-пользователей на выступление британского певца Робби Уильямса и церемонию открытия ЧМ-2018.

По мнению иностранцев, церемония оказалась, «мягко говоря, довольно странной», а Робби Уильямс «пытался казаться уместным» в 2018 году, но «все это было похоже на возвращение в 2005-й».

«40 секунд Робби Уильямса, и это уже самый худший чемпионат мира», — написал в своем твиттере Simon Clancy‏.

40 seconds into Robbie Williams and this is already the worst World Cup ever. #worldcup— Simon Clancy (@SiClancy) 14 июня 2018 г.

В комментариях к его сообщению пользователи отметили, что «трясущая попой Джей Ло» на ЧМ-2014 «была лучше, чем это».

В аккаунте Balls.ie выступление певца описали так: «Том, 54 года, поет в ночном караоке в Марбелье после нескольких пинт пива»

«Среди всех нарушений прав человека в России выступление Робби Уильямса на церемонии открытия, вероятно, худшее», — написал @GeordieDavid.

Tom, 54, singing Karaoke in a Marbella late night bar after a few pints of Stella Artois. #WorldCup pic.twitter.com/S9CnFua5cM— Balls.ie (@ballsdotie) 14 июня 2018 г.

Robbie Williams getting everyone right in the mood for World Cup ‘98 there.. — Kevin Bridges (@kevinbridges86) 14 июня 2018 г. По мнению комика Кевина Бриджеса, британский певец погрузил всех в атмосферу чемпионата мира 1998 года.

Как отмечает The Daily Edge, «чтобы все стало еще хуже, Робби решил засунуть свой средний палец в камеру».

В заключение издание отметило, что даже без участия Уильямса церемония была «эксцентричной».

В частности, пользователей удивила жар-птица, на которой въехала на церемонию Аида Гарифуллина

is this Russian culture? it looks like the hunger games opening ceremony #WorldCup pic.twitter.com/NXdrnUsSyh— rachel (@cherylopossom) 14 июня 2018 г.

«Это русская культура? это похоже на церемонию открытия «Голодных игр», — отметила в твиттере @cherylopossom.

Церемония открытия ЧМ-2018 прошла 14 июня на московском стадионе «Лужники». В мероприятии вместе с Уильямсом приняли участие бразильский футболист Роналдо и российская оперная певица Аида Гарифуллина.