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Иностранцы поглумились над открытием ЧМ
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Иностранцы поглумились над открытием ЧМ 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Издание The Daily Edge собрало реакцию западных интернет-пользователей на выступление британского певца Робби Уильямса и церемонию открытия ЧМ-2018.
По мнению иностранцев, церемония оказалась, «мягко говоря, довольно странной», а Робби Уильямс «пытался казаться уместным» в 2018 году, но «все это было похоже на возвращение в 2005-й».
«40 секунд Робби Уильямса, и это уже самый худший чемпионат мира», — написал в своем твиттере Simon Clancy‏.
В комментариях к его сообщению пользователи отметили, что «трясущая попой Джей Ло» на ЧМ-2014 «была лучше, чем это».
В аккаунте Balls.ie выступление певца описали так: «Том, 54 года, поет в ночном караоке в Марбелье после нескольких пинт пива»
«Среди всех нарушений прав человека в России выступление Робби Уильямса на церемонии открытия, вероятно, худшее», — написал @GeordieDavid.
По мнению комика Кевина Бриджеса, британский певец погрузил всех в атмосферу чемпионата мира 1998 года.
Как отмечает The Daily Edge, «чтобы все стало еще хуже, Робби решил засунуть свой средний палец в камеру».
В заключение издание отметило, что даже без участия Уильямса церемония была «эксцентричной».
В частности, пользователей удивила жар-птица, на которой въехала на церемонию Аида Гарифуллина.
«Это русская культура? это похоже на церемонию открытия «Голодных игр», — отметила в твиттере @cherylopossom.
Церемония открытия ЧМ-2018 прошла 14 июня на московском стадионе «Лужники». В мероприятии вместе с Уильямсом приняли участие бразильский футболист Роналдо и российская оперная певица Аида Гарифуллина.
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