Россиянин спал на стадионе ради матча сборной

Россиянин три дня прятался на стадионе «Лужники», чтобы бесплатно увидеть матч чемпионата мира по футболу 2018 года Россия — Саудовская Аравия, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 11 июня уроженец Мордовии Владимир Анисимов был задержан на территории московской арены. Полицейским нарушитель пропускного режима заявил, что помнит лишь, как примерно за три дня до того ехал в машине, «въехал» в «Лужники», лег на траву и уснул.

«Сейчас себя чувствую хорошо. Жду матч», — отметил он.

Правоохранители отвезли мужчину в отделение, составили на него протокол об административном правонарушении и отпустили. Где Владимир Анисимов дожидался начала матча и сумел ли увидеть его, канал не сообщает.