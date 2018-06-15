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Россиянин спал на стадионе ради матча сборной
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Россиянин спал на стадионе ради матча сборной 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Россиянин три дня прятался на стадионе «Лужники», чтобы бесплатно увидеть матч чемпионата мира по футболу 2018 года Россия — Саудовская Аравия, сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, 11 июня уроженец Мордовии Владимир Анисимов был задержан на территории московской арены. Полицейским нарушитель пропускного режима заявил, что помнит лишь, как примерно за три дня до того ехал в машине, «въехал» в «Лужники», лег на траву и уснул.
«Сейчас себя чувствую хорошо. Жду матч», — отметил он.
Правоохранители отвезли мужчину в отделение, составили на него протокол об административном правонарушении и отпустили. Где Владимир Анисимов дожидался начала матча и сумел ли увидеть его, канал не сообщает.
Матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии состоялся на «Лужниках» накануне. Россияне выиграли его со счетом 5:0 благодаря голам Юрия Газинского, Дениса Черышева, Артема Дзюбы и Александра Головина.
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