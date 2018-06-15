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Украина решила испортить ЧМ
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Украина решила испортить ЧМ 

Рамблер 2 часа назад
Украина должна испортить чемпионат мира в России, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Его слова приводит издание «Украинские новости».
«Футбольный праздник мы им должны испортить», — сказал Климкин.
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Он рассказал о запланированных акциях, которые должны продемонстрировать каждому болельщику, что «он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятно, а в такую страну, где есть политзаключенные, которая нарушила все международные правила».
Ранее МИД Украины призывал бойкотировать чемпионат мира по футболу, который проводится на территории России, после чего FIFA обратилась к мировым политикам с просьбой проявить уважение и не вмешиваться в футбольные дела.
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