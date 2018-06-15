Украина решила испортить ЧМ

Украина должна испортить чемпионат мира в России, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Его слова приводит издание «Украинские новости».

«Футбольный праздник мы им должны испортить», — сказал Климкин.

Он рассказал о запланированных акциях, которые должны продемонстрировать каждому болельщику, что «он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятно, а в такую страну, где есть политзаключенные, которая нарушила все международные правила».