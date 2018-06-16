Иностранные болельщики отправятся в Крым

РИА Крым Иностранные фанаты, приехавшие на чемпионат мира по футболу, посетят Крым. О предстоящей поездке рассказал представитель республиканской Общественной палаты Иван Абажер, передает

В частности, речь идет о болельщиках с Балкан. Они проедутся по недавно открытому Крымскому мосту, познакомятся с крымскими любителями спорта. Планируются футбольные матчи между болельщиками Сербии, Болгарии, Хорватии и жителями полуострова.

«Вчера у меня была встреча с болельщиками из Балканских стран, и они все изъявили желание прибыть в Крым. Иностранцы планируют приехать 18-19 июня, чтобы быть солидарными с крымчанами», — рассказал Абажер.

По его словам, санкций гости не боятся.

«Они не боятся никаких санкций и преследований. Мы обязательно познакомим их с болельщиками Крыма», — уточнил член Общественной палаты.

Количество участников делегации пока неизвестно. Многие иностранные фанаты подготовили баннеры «Крым и Россия — едины».