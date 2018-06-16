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Иностранные болельщики отправятся в Крым
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Иностранные болельщики отправятся в Крым 

Рамблер 5 часов назад
Иностранные фанаты, приехавшие на чемпионат мира по футболу, посетят Крым. О предстоящей поездке рассказал представитель республиканской Общественной палаты Иван Абажер, передает РИА Крым.
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В частности, речь идет о болельщиках с Балкан. Они проедутся по недавно открытому Крымскому мосту, познакомятся с крымскими любителями спорта. Планируются футбольные матчи между болельщиками Сербии, Болгарии, Хорватии и жителями полуострова.
«Вчера у меня была встреча с болельщиками из Балканских стран, и они все изъявили желание прибыть в Крым. Иностранцы планируют приехать 18-19 июня, чтобы быть солидарными с крымчанами», — рассказал Абажер.
По его словам, санкций гости не боятся.
«Они не боятся никаких санкций и преследований. Мы обязательно познакомим их с болельщиками Крыма», — уточнил член Общественной палаты.
Количество участников делегации пока неизвестно. Многие иностранные фанаты подготовили баннеры «Крым и Россия — едины».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что этот российский регион будет рад принять болельщиков чемпионата мира по футболу. Они смогут отдохнуть и развлечься на полуострове.
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