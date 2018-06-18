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Болельщиков ужаснули гостиничные номера в России
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Болельщиков ужаснули гостиничные номера в России 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Изображение: 66.ru
Двое фанатов из Уругвая, приехавших в Екатеринбург на чемпионат мира по футболу, были разочарованы жильем, которое они забронировали накануне спортивного события. Об этом сообщает новостной портал 66.RU.
По словам болельщиков Хермана и Маурисио, за неделю до матча в гостинице «Большой Урал» появились свободные номера за 2,5 тысячи рублей в сутки с человека. На фотографиях комнаты выглядели хорошо, и мужчины решили забронировать жилье, заплатив 20 тысяч с четверых за двое суток.
Однако, заселившись, они были разочарованы выбором, так как снимки в интернете не соответствовали действительности.
«Приехав в гостиницу, мы ужаснулись. Это совсем не то, что мы видели на фото. Другие уругвайцы, которые забронировали этот же отель, отказались здесь оставаться. Мы единственные, кто решил ничего не менять. Сюда мы приходили только спать ночью, с утра до вечера гуляли», — пожаловался уругваец Херман.
«Это не отель, это машина времени! Мы уверены, что последним постояльцем здесь был Ленин. Честно скажу, каждую ночь я боялся, что из дыры в туалете вылезет монстр и съест меня. Единственный плюс гостиницы — местоположение, хоть в этом нам повезло», — добавил болельщик Маурисио.
Администрация гостиницы никак не прокомментировала данную ситуацию.
Менеджер московской гостиницы отказал гостям из Мексики в проживании из-за подскочивших цен. Журналистка Ольга Канорская рассказала, что знакомые иностранцы забронировали номер в отеле «Круассан» в 2017 году. Однако, когда они попытались связаться с менеджером отеля, тот отказал им в проживании из-за подскочивших в пять раз цен.
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