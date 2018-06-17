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Бразилия и Швейцария сыграли вничью
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Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче чемпионата мира по футболу 

ТАСС 30 минут назад
Фото: ТАСС
Сборная Бразилии по футболу сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы Е прошла в Ростове-на-Дону.
Счет в матче на 20-й минуте открыл бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо. На 50-й минуте швейцарский полузащитник Стивен Цубер забил ответный мяч. Цубер играл за московский ЦСКА в сезоне-2013/14, в составе армейцев он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. За ЦСКА он провел 40 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.
Ранее в воскресенье был сыгран другой матч группы Е, в Самаре сборная Сербии со счетом 1:0 обыграла команду Коста— Рики. Таким образом, сербы лидируют в группе с тремя очками, бразильцы и швейцарцы делят второе место, набрав по одному баллу. Костариканцы очков не набрали.
В следующем матче 22 июня сборная Бразилии сыграет с командой Коста-Рики в Санкт-Петербурге. Швейцарцы в тот же день в Калининграде встретятся с сербами.
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