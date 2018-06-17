Бразилия и Швейцария сыграли вничью

Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче чемпионата мира по футболу

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Не менее 3 тысяч английских болельщиков посетят матч ЧМ Тунис - Англия

Черданцев: пустые места на матче ЧМ в Екатеринбурге были предназначены для партнеров ФИФА

Сборные Аргентины и Исландии сыграли вничью в матче чемпионата мира по футболу