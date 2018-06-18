Украина строит планы на ЧМ-2018

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что во время проведения чемпионата мира — 2018 Россия может согласиться на обмен заключенными с Киевом. Данное заявление было сделано министром всего спустя пару дней после его же угроз «испортить» футбольный праздник.

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин выразил мнение, что руководство страны может использовать чемпионат мира по футболу — 2018 в России в своих интересах. Согласно предположению дипломата, во время проведения главного футбольного турнира четырехлетия, который стартовал 14 июня и продлиться вплоть до 15 июля, Москва может согласиться на обмен заключенными с Киевом.

«Жест возможен, но жест не доброй воли, а с целью, состоящей в том, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата», — сказал глава министерства.

Он также подчеркнул, что хоть украинская сторона и может использовать ЧМ-2018 в своих целях, работа по данному направлению должна будет проводиться и уже по окончании первенства. При этом министр добавил, что на Украине осознают о невозможности положительного решения «по всем заключенным» в ближайшее время.

Любопытно, что всего несколько дней назад тот же Климкин, говоря о стартовавшем в России чемпионате мира по футболу, пригрозил «испортить» спортивный праздник.

«Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый болельщик, который едет Россию понял, что он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятное, а в такую страну, где есть политзаключенные, которая нарушила все международные правила. Футбольный праздник мы им должны испортить», — цитирует Климкина издание «Украинские новости».

Естественно, подобные заявления встретили целый шквал критики со стороны россиян. Так, например, российский сенатор Алексей Пушков дал Климкину совет «успокоиться и посмотреть футбол».

«Климкин хочет испортить ЧМ-2018?! Тщетно тщение. Пусть забудет, — написал он в своем твиттере. — Киев уже попытался это сделать, поставив дурной спектакль с Бабченко и обманув Совбез ООН. Теперь Климкин уже испортить ничего не сможет — весь мир сегодня смотрит на Россию. Пусть успокоится и тоже смотрит футбол».

Депутат Госдумы Алексей Журавлев в свою очередь выразил мнение, что высказывание было сделано украинским министром «из безысходности».

«Мне вообще жаль этого Климкина. Он все что-то пытается придумать, чтобы испортить мундиаль, пытается сделать это руками болельщиков, но ничего у него не получается. А мы на это можем сказать только одно: «Добро пожаловать в Россию», — передает слова Журавлева ФАН.

Продолжая тему, он отметил, что «не самые лучшие отношения России и США» не мешают американским болельщикам массово приезжать на мундиаль-2018.

«Народная дипломатия — это лучше всего. Вы ведь знаете, что у России не самые лучшие отношения с США, но тем не менее порядка ста тысяч билетов на ЧМ-2018 приобрели американцы, чья сборная по футболу не участвует в турнире. Эти люди увидят наше гостеприимство, посмотрят на нашу страну изнутри, а потом вернутся домой и расскажут, как у нас обстоят дела на самом деле. Поэтому мы рады и украинцам, которые к нам едут. Пусть проводят свои акции. Главное, чтобы они были законными», — заключил депутат.

Прокомментировали угрозы Климкина и в оргкомитете ЧМ-2018. По словам генерального директора комитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, в организации философски относятся к похожим высказываниям.

«Никакой реакции на высказывания политических деятелей других государств со стороны России не будет, мы их не комментируем. Нам приходится слышать разные угрозы в свой адрес на протяжении последнего года. Мы стараемся относиться к ним философски и не обращать на них внимания.

Нам непонятно, чем объясняется подобное поведение представителей власти других государств. Но трудно относиться к угрозам со стороны главы внешнеполитического ведомства Украины всерьез», — сказал Сорокин в интервью «Газете.Ru»