Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела

Болельщица из Китая поучаствовала в оргии в Москве , попала на видео и заявила об этом в полицию, сообщает Mash.

По данным Telegram-канал, в минувшую субботу китаянка Ван Нин, приехавшая в столицу России ради матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, познакомилась с другими фанатами и отправилась в отель «Авеню», где занялась с ними сексом.

В определенный момент оргии девушка поняла, что один из ее новых друзей снимал весь процесс на видео. Тогда она ничего не сказала, однако по его завершении попросила фанатов удалить запись и на том успокоилась.

Однако вернувшись в отель, в котором остановилась в Москве, Ван Нин поняла, что поступила опрометчиво, не убедившись, что ее партнеры действительно удалили видео, которое теперь может появиться в интернете, попав на глаза ее друзьям и родным.

Поэтому 34-летняя китаянка, как уточняет Life, обратилась в отдел полиции по Мещанскому району с просьбой найти двух молодых людей и проверить содержимое памяти их телефонов. В свою очередь, правоохранители обратились к администрации отеля для установления личностей остальных участников оргии.