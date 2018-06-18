Ещё
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела 

Рамблер 1 час назад
Фото: instagram.com/mash_breaking
Болельщица из Китая поучаствовала в оргии в Москве, попала на видео и заявила об этом в полицию, сообщает Mash.
По данным Telegram-канал, в минувшую субботу китаянка Ван Нин, приехавшая в столицу России ради матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, познакомилась с другими фанатами и отправилась в отель «Авеню», где занялась с ними сексом.
В определенный момент оргии девушка поняла, что один из ее новых друзей снимал весь процесс на видео. Тогда она ничего не сказала, однако по его завершении попросила фанатов удалить запись и на том успокоилась.
Однако вернувшись в отель, в котором остановилась в Москве, Ван Нин поняла, что поступила опрометчиво, не убедившись, что ее партнеры действительно удалили видео, которое теперь может появиться в интернете, попав на глаза ее друзьям и родным.
Поэтому 34-летняя китаянка, как уточняет Life, обратилась в отдел полиции по Мещанскому району с просьбой найти двух молодых людей и проверить содержимое памяти их телефонов. В свою очередь, правоохранители обратились к администрации отеля для установления личностей остальных участников оргии.
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист возмутился русскими женщинами230
Мисс «Бум-Бум» дала прогноз на ЧМ-201815
Как наживаются на иностранных болельщиках97
Странному жесту Черчесова на ЧМ нашли объяснение14
Россиянка взяла кредит на билет ЧМ-2018 и пожалела112
Видео
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
00:56
Мисс «Бум-Бум» дала прогноз на ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
03:41
Журналист возмутился русскими женщинами
ЧМ по футболу 2018
00:30
Уверенно побеждает только Россия
Футбол Статьи
04:36
Болельщики в Мексике вызвали землетрясение
ЧМ по футболу 2018
Поддержите свою сборную на Рамблере
ЧМ по футболу 2018
00:25
Карпин назвал «лошками» комментаторов с «Матч-ТВ»
ЧМ по футболу 2018
03:27
Россиянка взяла кредит на билет ЧМ-2018 и пожалела
ЧМ по футболу 2018
00:11
Сербия открыла счет в игре с Коста-Рикой
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение