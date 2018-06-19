Гостей в России встречают незаслуженно хорошо

Широкое русское гостеприимство: гостей чемпионата встречают незаслуженно хорошо

Футбольных туристов в Санкт-Петербурге балуют быстрым и бесплатным сервисом. Стоит России осклабиться добродушной гостеприимной улыбкой, как напрочь забываешь о проблемах, стоящих перед страной.

Ваше отношение к России изменилось в лучшую сторону после командировки на Чемпионат мира?

На этот вопрос мне пришлось ответить, когда я в минуту слабости согласился поучаствовать в опросе на новеньком, с иголочки стадионе в Санкт-Петербурге. Вокруг меня в предвкушении матча Иран-Марокко плескалось море радостных, одетых в зеленое болельщиков.

Убежден, что большинство из них, не задумываясь, ответили «да».

Могучая русская машина завертелась в полную мощь: с момента моего приезда на восток все идет без сучка и задоринки. Россия показывает себя исключительно с лучшей стороны: остается лишь расслабиться и с головой погрузиться в веселое футбольное безумие. В том, что Чемпионат мира станет грандиозной победой российского пиара, сомневаться не приходится.

Приехавшие в Россию болельщики катаются как сыр в масле, по паспорту болельщика можно путешествовать по всей стране и даже бесплатно разъезжать в метро. Чтобы выехать из России и вернуться, виза также не нужна. Все, что относится к футболу, снабжено надписями на английском, а тем, кто все равно умудрился потеряться, помогут в волонтеры в легко узнаваемых синих майках. Они стоят буквально через каждые пять метров и словно запрограммированы вежливо улыбаться и давать ответы на любые вопросы.

После эйфории от победы Ирана со счетом 1:0 я своими глазами узрел магический трюк высочайшего разряда: 65 тысяч человек растворились в метро без малейшего намека на толкотню и давку. Весь путь от трибуны до дверей в метро я прошел, не остановившись ни разу. Эта даже лучше хваленой немецкой эффективность — ее мне довелось наблюдать пару лет назад на матче в Мюнхене.

А как с безопасностью? Так с ходу и не скажешь, но когда дорогу до стадиона охраняет целая армия одетых в камуфляж парней, то спокойствия определенно прибавляется. Невозмутимые и почти что невидимые, они следят за порядком и готовы вмешаться, если что-то пойдет не так. Во всяком случае, впечатление складывается такое, что все спокойно.

Даже пожаловаться не на что — разве что пограничник в поезде «Аллегро» был малость хмур. Вообще организация чемпионата превосходит все ожидания.

Кстати, эту заметку я пишу из вагона ночного поезда на Москву . Это подарок от российских организаторов — ведь у меня билеты на матчи в разных городах.

Так зачем же, спрашивается, простому репортеру думать об угнетенных меньшинствах, сбитых пассажирских самолетах или аннексированных полуостровах, если пиво ледяное, транспорт бесплатный, а футбол завораживает?

Когда тебе хорошо, улыбаться гораздо проще.