Мисс «Бум-Бум» дала прогноз на ЧМ-2018

Долгожданный чемпионат мира по футболу, который проходит в городах России, привлекает внимание не только болельщиков, но и неравнодушных людей самых разных профессий и увлечений. Так, на мундиаль обратила внимание известная красотка, которая захотела внести свой вклад в это событие.

Обладательница почетного титула "Самая аппетитная попка", бразильская модель Сьюзи Кортес , которая обещала предсказать итоги матчей на ЧМ-2018 своими формами, сделала заявление в своем Instagram. Девушка написала, что бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо покажет блестящий результат на матчах мундиаля.

К посту она приложила фотографию свой пятой точки и мяча. Русскоязычные подписчики модели не оставили яркий пост без внимания. По фотографией они стали настойчиво приглашать Кортес посетить Россию и лично пообщаться с поклонниками.

A post shared by Suzy Cortez (@suzycortezoficial) on Jun 17, 2018 at 12:05pm PDT

Стоит отметить, что деятельность бразильской модели вызывает не только позитивную реакцию. Так, в 2016 году знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси заблокировал профиль Сьюзи в Instagram. Он объяснил свой поступок тем, что она снялась в откровенной фотосессии с его футболкой и отправила спортсмену этот снимок в соцсети.

Более того, девушка участвовала в тематической фотосессии, посвященной ЧМ-2018 в России. Позже она призналась, что хотела бы получить российское гражданство.

Напомним, что "Мисс Бум Бум" — ежегодный бразильский конкурс красоты. На нем определяют обладательницу лучших ягодиц страны.

В конкурсе принимают участие около 30 девушек, по одной от каждой административной единицы Бразилии. Помимо звания, победительница получает 15 000 долларов США, а также модельные контракты и становится знаменитостью в Бразилии.