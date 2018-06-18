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Английский журналист нашел ключ к победе России на ЧМ
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Английский журналист нашел ключ к победе сборной России на ЧМ-2018 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Журналист из Великобритании Джек Питт-Брук поделился мыслями относительно амбиций сборной России на чемпионате мира — 2018, передает Sport24.
"Есть один сюжет, который принесет России золото. Если судьи будут "убивать" всех ваших соперников. Тогда Россия станет чемпионом мира!" — сказал репортер, представляющий издание The Independent.
Сборная России в стартовом матче на мундиале разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 19 июня против команды Египта.
Ранее сообщалось, что двух британских болельщиков высадили из поезда на Волгоград.
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