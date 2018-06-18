Английский журналист нашел ключ к победе России на ЧМ

Английский журналист нашел ключ к победе сборной России на ЧМ-2018

Журналист из Великобритании Джек Питт-Брук поделился мыслями относительно амбиций сборной России на чемпионате мира — 2018, передает Sport24.

"Есть один сюжет, который принесет России золото. Если судьи будут "убивать" всех ваших соперников. Тогда Россия станет чемпионом мира!" — сказал репортер, представляющий издание The Independent.

Сборная России в стартовом матче на мундиале разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 19 июня против команды Египта.

Ранее сообщалось, что двух британских болельщиков высадили из поезда на Волгоград.