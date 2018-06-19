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Салаха попросили поставить Россию «на место»
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Салаха попросили поставить Россию «на место» 

Рамблер 1 час назад
Фото: instagram.com/mosalah
Форварда английского «Ливерпуля» и сборной Египта по футболу Мохаммеда Салаха попросили «поставить Россию на место».
Накануне лучший бомбардир минувшего сезона Английской премьер-лиги опубликовал на своей странице в соцсети Instagram видео, в котором рассказал, что тысячи и миллионы болельщиков, которые следят за его игрой со стадиона и перед телевизором, никак не давят на него, а заставляют творить.
«Это мои люди», — заявил он.
При этом в подписи к ролику египтянин сообщил, что готов к завтрашнему дню, то есть матчу чемпионата мира по футболу 2018 года со сборной России. В свою очередь, фанаты Салаха в комментариях пожелали ему удачи, а один из них и вовсе призвал спортсмена «поставить Россию на место», что, судя по трепетному отношению египтянина к болельщикам, он и попытается сделать.
Матч второго тура группового этапа мундиля-2018 Россия — Египет стартует в 21:00 по московскому времени на арене «Санкт-Петербург».
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