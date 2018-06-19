Салаха попросили поставить Россию «на место»

Форварда английского «Ливерпуля» и сборной Египта по футболу Мохаммеда Салаха попросили «поставить Россию на место».

Накануне лучший бомбардир минувшего сезона Английской премьер-лиги опубликовал на своей странице в соцсети Instagram видео, в котором рассказал, что тысячи и миллионы болельщиков, которые следят за его игрой со стадиона и перед телевизором, никак не давят на него, а заставляют творить.

«Это мои люди», — заявил он.

При этом в подписи к ролику египтянин сообщил, что готов к завтрашнему дню, то есть матчу чемпионата мира по футболу 2018 года со сборной России. В свою очередь, фанаты Салаха в комментариях пожелали ему удачи, а один из них и вовсе призвал спортсмена «поставить Россию на место», что, судя по трепетному отношению египтянина к болельщикам, он и попытается сделать.

Матч второго тура группового этапа мундиля-2018 Россия — Египет стартует в 21:00 по московскому времени на арене «Санкт-Петербург».