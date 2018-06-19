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Болельщика ограбили в Москве на 50 миллионов
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Болельщика ограбили в Москве на 50 миллионов 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: Instagram
Популярного колумбийского певца, приехавшего в Россию поддержать сборную родной страны на чемпионате мира по футболу 2018 года, ограбили в Москве почти на 50 миллионов рублей, сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, 14 июня в номер отеля Four Seasons, который снял в Москве Хуан Луис Лондоньо, более известный под сценическим псевдонимом Малума, пробрались воры.
Также Mash перечислил, что именно исчезло из номера артиста. Это, например, часы с радужным циферблатом за 70 тысяч долларов, золотые швейцарские часы с бриллиантами Piguet за 53 тысячи, браслет Cartier из розового золота за 46,5 тысячи, еще одни часы Piguet, на этот раз из золота с серебром, за 27 тысяч, три ожерелья из розового золота с бриллиантами за 36 тысяч и три цепочки с черными бриллиантами за 20 тысяч.
Кроме того, Малума лишился рюкзака Louis Vuitton за 1,6 тысячи долларов, ингалятора за 150 долларов и кабеля от игровой приставки Nintendo за 50. Всего у колумбийца украли 39 предметов, суммарная стоимость которых составляет почти 50 миллионов рублей.
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