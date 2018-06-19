Болельщика ограбили в Москве на 50 миллионов

Популярного колумбийского певца, приехавшего в Россию поддержать сборную родной страны на чемпионате мира по футболу 2018 года, ограбили в Москве почти на 50 миллионов рублей, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 14 июня в номер отеля Four Seasons, который снял в Москве Хуан Луис Лондоньо, более известный под сценическим псевдонимом Малума, пробрались воры.

Также Mash перечислил, что именно исчезло из номера артиста. Это, например, часы с радужным циферблатом за 70 тысяч долларов, золотые швейцарские часы с бриллиантами Piguet за 53 тысячи, браслет Cartier из розового золота за 46,5 тысячи, еще одни часы Piguet, на этот раз из золота с серебром, за 27 тысяч, три ожерелья из розового золота с бриллиантами за 36 тысяч и три цепочки с черными бриллиантами за 20 тысяч.