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Сколько стоят билеты на матч 1/8 с участием сборной РФ
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Сколько стоят билеты на матч 1/8 с участием сборной РФ 

Рамблер 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Стоимость билетов на матч сборной России стадии плей-офф у перекупщиков составляет от 72 до 133 тысяч рублей. Об этом сообщает портал Business FM.
BFM отмечает, что цены не зависят от города, в котором будет играть сборная. Чуть более 72 тысяч обойдется билет на места за воротами, а 133 тысяч просят за билет первой категории.
Перекупщик предлагал журналистам неименной билет на московский матч серии плей-офф. При этом никаких гарантий покупателю он не предоставил.
Как сообщает РБК со ссылкой на данные Eticket4, всего на вторичном рынке оказалось пять-семь процентов билетов (около 140 тысяч), выпущенных к ЧМ-2018. Их общую стоимость оценили в 22 миллиона долларов, а средний размер наценки — в 200 процентов. В итоге спекулянты смогут заработать около 40 миллионов долларов.
РБК отмечает, что за билеты на первые матчи сборной России перекупщики просили 25,5 тысячи рублей, а на игру Аргентина-Исландия — более 57 тысяч.
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