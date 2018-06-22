Сколько стоят билеты на матч 1/8 с участием сборной РФ

Стоимость билетов на матч сборной России стадии плей-офф у перекупщиков составляет от 72 до 133 тысяч рублей. Об этом сообщает портал Business FM.

BFM отмечает, что цены не зависят от города, в котором будет играть сборная. Чуть более 72 тысяч обойдется билет на места за воротами, а 133 тысяч просят за билет первой категории.

Перекупщик предлагал журналистам неименной билет на московский матч серии плей-офф. При этом никаких гарантий покупателю он не предоставил.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные Eticket4, всего на вторичном рынке оказалось пять-семь процентов билетов (около 140 тысяч), выпущенных к ЧМ-2018. Их общую стоимость оценили в 22 миллиона долларов, а средний размер наценки — в 200 процентов. В итоге спекулянты смогут заработать около 40 миллионов долларов.