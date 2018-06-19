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Россиянкам предложили 3 млн за детей от звезд футбола
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Россиянкам предложили 3 млн за детей от звезд футбола 

Рамблер 58 минут назад
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King запустила акцию «в поддержку сборной России».
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На странице Burger King в соцсети «ВКонтакте» появился анонс акции для девушек, которые забеременеют от звезд мирового футбола.
пост в ВК
По мнению организаторов акции, забеременев от футболистов с мировым именем, девушки «заложат успех сборной России на несколько поколений вперёд».
Победительницам челленджа Burger King пообещал 3 млн рублей и пожизненный запас вопперов.
Некоторые из подписчиков сети уже назвали акцию «омерзительной», «ужасной» и пообещали больше не есть в Burger King.
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