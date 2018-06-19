Тарасова отреагировала на ЧМ-2018

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сравнила атмосферу чемпионата мира по футболу с Олимпийскими играми 1980 года, передает ТАСС

По ее мнению, когда чемпионат закончится, все будут плакать, «как тогда в 1980 году, когда в воздух улетал олимпийский мишка».

Тарасова заметила, что хоть и не считает себя футбольным болельщиком, но болеет за «весь этот чемпионат, ведь это большой праздник и большое счастье».

«Я была в ГУМе, там настоящее столпотворение, стоят очереди за мороженым — одно едят, другое держат. Мы умеем радоваться, мы любим праздники. Москва — красавица, вся Манежная площадь заполнена людьми с флагами разных стран, кто-то поет», — поделилась своими наблюдениями Тарасова.

В качестве напутствия сборной России перед игрой с Египтом Татьяна Анатольевна пожелала футболистам сделать больше, чем они могут.

«Я могу сказать только одно — получайте удовольствие, выкладывайтесь, ведь каждый человек когда-то может сделать больше того, что может. Старайтесь и получите от этого удовольствие», — сказала Тарасова.

Матч сборных России и Египта состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.