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Президент Панамы поделился впечатлениями от матча
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Президент Панамы поделился впечатлениями от матча сборной с командой Бельгии на ЧМ-2018 

RT на русском 49 минут назад
Фото: RT на русском
Президент Панамы Хуан Карлос Варела считает, что чемпионат мира 2018 года в России хороший шанс для футболистов национальной команды проявить себя.
«Это большая возможность для нашей молодёжи, потому что речь идёт не о деньгах, а о сердце, которое вкладывает игрок на поле. Я уверен, что дальше они будут играть в других клубах. Я видел нескольких игроков, как они стараются, и я был очень впечатлён», — сказал Варела в беседе с RT.
Он также поделился впечатлениями от матча сборной с командой Бельгии на ЧМ-2018 в России.
«Без сомнений, матч с Бельгией был очень сложный. Я буду реалистом, в конце концов, результат мог бы быть лучше. Но в конечном счёте мы довольны самоотдачей нашей команды. Это самое главное. Команда, несмотря на пропущенные голы, не теряла дух и играла до последнего. Это как раз, то чего я хотел. Мне было смотреть на поражение, но наши ребята играли до конца», — заключил Варела.
Ранее президент Панамы Хуан Карлос Варела заявил, что на ЧМ-2018 приехало пять тысяч человек из его страны.
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