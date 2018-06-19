Президент Панамы поделился впечатлениями от матча сборной с командой Бельгии на ЧМ-2018

Президент Панамы Хуан Карлос Варела считает, что чемпионат мира 2018 года в России хороший шанс для футболистов национальной команды проявить себя.

«Это большая возможность для нашей молодёжи, потому что речь идёт не о деньгах, а о сердце, которое вкладывает игрок на поле. Я уверен, что дальше они будут играть в других клубах. Я видел нескольких игроков, как они стараются, и я был очень впечатлён», — сказал Варела в беседе с RT.

Он также поделился впечатлениями от матча сборной с командой Бельгии на ЧМ-2018 в России.

«Без сомнений, матч с Бельгией был очень сложный. Я буду реалистом, в конце концов, результат мог бы быть лучше. Но в конечном счёте мы довольны самоотдачей нашей команды. Это самое главное. Команда, несмотря на пропущенные голы, не теряла дух и играла до последнего. Это как раз, то чего я хотел. Мне было смотреть на поражение, но наши ребята играли до конца», — заключил Варела.

Ранее президент Панамы Хуан Карлос Варела заявил, что на ЧМ-2018 приехало пять тысяч человек из его страны.