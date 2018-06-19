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Салах сыграет против сборной России
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Салах сыграет против сборной России 

Lenta.ru 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах вошел в стартовый состав на матч второго тура группового раунда чемпионата мира с командой России. Об этом сообщает пресс-служба Египетской ассоциации футбола.
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26-летний Салах, который завершил восстановление после травмы перед стартом чемпионата мира, пропустил игру первого тура с командой Уругвая.
В первом туре группового этапа россияне обыграли команду Саудовской Аравии (5:0), а египтяне проиграли уругвайцам (0:1).
Встреча группы А между сборными России и Египта пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге, матч начнется в 21:00 по московскому времени.
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