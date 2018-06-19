Первый канал объявил судьбу гонорара Уткина

Первый канал объявил судьбу гонорара покинувшего канал Уткина

Первый канал поблагодарил комментатора Василия Уткина за работу во время матча Испания — Португалия и заверил, что с пониманием относятся к его решению больше не комментировать матчи чемпионата мира-2018. Пресс-службу канала цитирует ТАСС

«Мы с уважением относимся к его частной жизни и просим не строить конспирологических версий. Как Василий и планировал, его гонорар будет направлен в фонд содействия решению проблем аутизма "Выход"», — завил представитель телеканала.

Ранее 19 июня Уткин опубликовал видеообращение, в котором завил, что не станет продолжать комментировать матчи чемпионата мира. «Мы расстаемся с Первым каналом со взаимоуважением. Вы хотите знать, почему так получилось. Прошу вас уважать мое право, а я не хочу об этом говорить», — сказал он.

Телеведущий также отметил, что не перестанет комментировать чемпионат мира в социальных сетях.

О сотрудничестве Уткина с Первым каналом на время мундиаля стало известно 9 июня. «Мне очень приятно наконец сказать вслух, что я буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мне бы очень не хотелось проехать мимо такого события у себя на родине», — говорил тогда комментатор. По его словам, из-за проблем с голосовыми связками он «проскочил» мимо Олимпиады.