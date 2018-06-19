Россия впервые вышла в плей-офф ЧМ

Сборная России выиграла матч со сборной Египта со счетом 3:1 и впервые в своей истории вышла в 1/8 чемпионата мира по футболу.

Артем Дзюба. Счет на 47-й минуте игры открыл защитник египтян Ахмед Фахти, забросив автогол в свои ворота, затем отличились Денис Черышев

В составе египтян единственный мяч с пенальти забил Моххамед Салах.

Матч Россия-Египет проходит на стадионе «Санкт-Петербург».