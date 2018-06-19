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Россия впервые вышла в плей-офф ЧМ
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Россия впервые вышла в плей-офф ЧМ 

Рамблер 7 минут назад
Фото: РИА Новости
Сборная России выиграла матч со сборной Египта со счетом 3:1 и впервые в своей истории вышла в 1/8 чемпионата мира по футболу.
Счет на 47-й минуте игры открыл защитник египтян Ахмед Фахти, забросив автогол в свои ворота, затем отличились Денис Черышев и Артем Дзюба.
>> Третий гол! Россия — вперед!
В составе египтян единственный мяч с пенальти забил Моххамед Салах.
Матч Россия-Египет проходит на стадионе «Санкт-Петербург».
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