Россия впервые вышла в плей-офф ЧМ 

Сборная России выиграла матч со сборной Египта со счетом 3:1 и впервые в своей истории вышла в 1/8 чемпионата мира по футболу.
Счет на 47-й минуте игры открыл защитник египтян Ахмед Фахти, забросив автогол в свои ворота, затем отличились Денис Черышев и Артем Дзюба.
>> Третий гол! Россия — вперед!
Сборная России #RUS уверенно возглавляет турнирную таблицу Группы А🔝
Завтра в Ростове-на-Дону сыграют Уругвай и Саудовская Аравия #RUSEGY pic.twitter.com/CFmws6YQ2t— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 19 июня 2018 г.
В составе египтян единственный мяч с пенальти забил Моххамед Салах.
Матч Россия-Египет проходит на стадионе «Санкт-Петербург».