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На Украине посмеялись над «оргазмом» россиян
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Украинский комментатор посмеялся над «оргазмом» россиян 

Рамблер 1 час назад
Российские футбольные болельщики слишком рано испытали «оргазм», заявил на своей странице в соцсети Twitter комментатор украинских каналов «Футбол 1» и «Футбол 2» Виктор Вацко.
«Так забавно следить за реакцией русских на результаты их сборной», — сообщил он.
По словам журналиста, если накануне старта чемпионата мира по футболу 2018 года российских игроков и тренеров буквально сажали на кол, то после двух побед и обеспеченного выхода в плей-офф — «абсолютный оргазм и возвеличивания».
При этом, отметил Вацко, сборная России лишь с третьего тура группового этапа начнет играть против «настоящих футболистов».
14 июня в первом туре группы А россияне со счетом 5:0 переиграли команду Саудовской Аравии, во втором 19 июня — сборную Египта 3:1, а в третьем 25 июня встретятся с Уругваем, который также как и Россия обыграл и саудовцев, и египтян, однако гораздо «скромнее» — каждых со счетом 1:0.
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