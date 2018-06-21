На Украине посмеялись над «оргазмом» россиян

Украинский комментатор посмеялся над «оргазмом» россиян

Российские футбольные болельщики слишком рано испытали «оргазм», заявил на своей странице в соцсети Twitter комментатор украинских каналов «Футбол 1» и «Футбол 2» Виктор Вацко.

«Так забавно следить за реакцией русских на результаты их сборной», — сообщил он.

По словам журналиста, если накануне старта чемпионата мира по футболу 2018 года российских игроков и тренеров буквально сажали на кол, то после двух побед и обеспеченного выхода в плей-офф — «абсолютный оргазм и возвеличивания».

Так кумедно стежити за реакцією рускіх на результати їх збірної. Перед ЧС саджали всіх гравців і тренерів «на кол». Зараз — абсолютний оргазм і звеличення, попри те, що тільки з третього туру ЧС вони почнуть грати проти справжніх футболістів 😄— Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 20 June 2018

При этом, отметил Вацко, сборная России лишь с третьего тура группового этапа начнет играть против «настоящих футболистов».

14 июня в первом туре группы А россияне со счетом 5:0 переиграли команду Саудовской Аравии, во втором 19 июня — сборную Египта 3:1, а в третьем 25 июня встретятся с Уругваем, который также как и Россия обыграл и саудовцев, и египтян, однако гораздо «скромнее» — каждых со счетом 1:0.